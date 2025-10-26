JKAに入った連絡によれば、チリ・サンティアゴで開催中の25年UCIトラック世界選手権大会は4日目が行われ、男子オムニアムに参戦した窪木一茂（36）が銀メダルを獲得した。今大会の日本勢では女子スプリントの佐藤水菜に続いて、2個目のメダルとなった。3種目を終え、2位で迎えた最終のポイントレース。窪木はポイントの上積みに苦しみながらも、終盤にラップポイントを重ねて劣勢を挽回。3位と同ポイントながら、最終の着順