お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２４日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、鬼越の大先輩、オール阪神・巨人の阪神をゲストに迎えた。阪神は「強烈やで…」と相方・オール巨人の逸話を披露。「（巨人が）腕っぷしが強いのは知ってるやん？漫才コンビ組んだ頃、リンゴなんかをクシュクシュっと割っててんから。握力が８０ナンボあんねんもん。嘘ち