新内閣の顔ぶれは“高市カラー”が鮮明となりました。一方、新たに連立を組む日本維新の会からは大臣を出さない形に。その思惑とは。【写真を見る】自維連立は波乱含み？絶対条件の「議員定数削減」所信表明で言及なし “大臣出さない”維新の思惑とは【サンデーモーニング】「世界の真ん中で咲き誇る日本」“高市カラー”新内閣発足10月24日、就任後初めての所信表明演説に臨んだ高市総理。高市早苗 総理大臣「日本列島を強く豊か