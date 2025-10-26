日常の気になる疑問を解決！招き猫のポーズ。上げているのは右手？左手？決まりはあるの？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.招き猫のポーズ。上げているのは右手？左手？決まりはあるの？A.右手は金運上昇、左手は千客万来・商売繁盛を意味しています。（AII About「暮らしの歳時記」ガイド三浦康子さん）店先や玄関でちょこんと手を上げる「招き猫」。日本人にとって