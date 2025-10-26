お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが24日に自身のアメブロを更新。モデルの前田典子の還暦パーティに出席したことを報告した。この日、モモコは「マエノリことモデルの前田典子ちゃんの還暦パーティーに行ってきました」と報告し、前田との関係について「多分、芸能界では1番古いと思う。だって素人の時に出会ってるから…」と告白。「40年前のレギュラー、関西テレビの『エンドレスナイト』で出会ってます」と明かし「本当に親戚