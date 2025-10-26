「スター・ウォーズ」劇場版最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、26日に東京・中央区で行われる予定だった「第52回 日本橋・京橋まつり ― 大江戸活粋パレード ―」内での「スター・ウォーズ パレード2025」は、あいにくの雨により中止となった。当日、参加予定だった天野ひろゆきと永尾柚乃が取材に応じ、「残念」「仕方がないですね」と惜しんだ。【写真】永尾柚乃が『スター・