第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（主催・日本学生陸上競技連合、読売新聞社、特別協賛・スターツグループ）が２６日、仙台市の６区間３８・０キロのコースで行われ、城西大が２時間３分２８秒（速報値）で２５年ぶり３度目の優勝を飾った。６区の金子陽向（４年）が２人を抜いて逆転した。２位は大東大、３位は名城大。東北福祉大が４位に入った。