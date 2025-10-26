米海軍の空母「ニミッツ」（左）と中国の３隻目の空母「福建」/US government, Getty Images （ＣＮＮ）中国の最新空母「福建」について、５０年前の米海軍空母の約６割のペースでしか航空作戦を行えない可能性があることが分かった。空母での勤務経験を持つ元米軍将校２人が明らかにした。福建は中国海軍に革新を起こす艦艇となることが想定されているが、実戦面で大きな制約を抱えている。福建は近く就役すると予想されている。