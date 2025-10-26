Aさんが先日訪れた映画館での出来事です。 作品の中盤、突然スクリーンが暗転し、館内にざわめきが広がりました。すると、スタッフが駆けつけ、「火災報知器が誤作動を起こしたため、安全確認を行っています」と説明されたのです。観客はそのまま座席で待機し、約10分後に上映が再開され、最後まで鑑賞できました。 そして上映後、「ソフトドリンク引換券」を出口で手渡されたのです。このように、映画館では、ト