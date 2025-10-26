明日27日は、大阪、名古屋などで、気圧下降による影響度が大きい見込みです。頭痛やめまいなどの体調不良にお気をつけください。また、31日(金)頃は、東京、大阪を含む広い範囲で、気圧変化による影響度が大きくなりそうです。明日27日名古屋、大阪では気圧下降による体調不良に注意明日27日は、西高東低の冬型の気圧配置となるでしょう。名古屋、大阪、高知などの太平洋側を中心に気圧が下がり、低気圧に近い札幌や釧路でも気圧