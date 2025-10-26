お笑いコンビ・カカロニの栗谷が２６日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。吉本興業のお笑い養成所・ＮＳＣを２日で辞めた衝撃の事実を告白した。この日は、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高Ｎｏ．１、お笑いトリオ・リンダカラー∞のＤｅｎとのトーク。現在芸能事務所「グレープカンパニー」に所属している栗谷だが、「あんまこれ言ってないんだけど、俺ＮＳＣに入るのよ」と突然の告白をすると、２人