ÇÐÍ¥¤Î¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ê30¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿ùÌî¤Ïº£²ó¡¢Æ´¤ì¤ÎÃÏ¤À¤È¤¤¤¦ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥·¥ã¥¹¥¿»³¤òË¬¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¿ùÌî¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢¥·¥ã¥¹¥¿»³¤Ø¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂì¡¦¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë¥º¡¢¥·