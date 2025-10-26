ゴルフの延田マスターズＧＣレディースは２６日、兵庫・マスターズＧＣ（６５６２ヤード、パー７２）で最終日が行われ、佐久間朱莉（２２）が通算２５アンダーとし、初日からの首位を守って完全優勝。２位に１１打差をつける圧勝で今季、ツアー通算ともに４勝目を挙げた。優勝賞金は３６００万円。１４アンダーの２位は阿部未悠。１３アンダーの３位が岩井明愛、菅楓華だった。