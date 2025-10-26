「ラグビー・関西大学Ａリーグ、関学大３６−８関大」（２６日、鶴見緑地球技場）関学大が開幕４連勝を飾った。前半を１トライで折り返すと、後半すぐに２点差まで追い上げられる苦しい展開。後半１０分すぎに連続攻撃から１年生ＳＯ新井竜之介（石見智翠館）、その直後に今度はＷＴＢ武藤航生（４年＝関学高）がいずれも左隅に連続トライを奪って突き放した。２０年から母校の指揮を執る小樋山樹監督は「どっちに転んでもお