¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¿ÀÈëÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡ÄºòÇ¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò?ÅÅ·âÂ´¶È?¤·¤¿26ºÐ½÷Í¥¤¬¡¢¶»¸µ¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿ÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½Ð±é±Ç²è¤ÎÊó¹ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Î»³²¼Èþ·î¡£ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ºÝ¤ÎÁ´¿È¹õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥Ç¥³¥ë¥ÆÉôÊ¬¤¬Á´³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿ÍÅ±ð¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹