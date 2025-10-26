＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース最終日◇26日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝賞金3600万円）の秋のビッグトーナメントは、4日間の日程を終了した。【LIVE写真】しぶこさんが天を仰いでる…何が起こった？8打差の首位で最終日を迎えた佐久間朱莉が、6バーディ・1ボギーの「67」と伸ばして他を圧倒。2位の阿部未悠に11打差をつける、トータル25アンダーで優勝した。これが通