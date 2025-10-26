＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3位決定戦がスタートした。準決勝で米国に敗れたチームジャパンは、3位決定戦で世界選抜と対戦。午後1時5分にシングルス1の古江彩佳とチャーリー・ハル（イングランド）が10番からティオフを迎えた。≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！古江のティショットはフェアウェイ左