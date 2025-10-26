10月26日午後0時4分頃、栃木県北部を震源とする地震があり、栃木県日光市で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。 気象庁によりますと、震源は栃木県北部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4・7と推定されています。 この地震による静岡県内の各地の震度は次の通りです。 ▼震度2＝富士市吉永▼震度1＝沼津市原、富士宮市弓沢町、富士宮市野中、御殿場市萩原、伊豆市