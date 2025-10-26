ついにオアシス16年ぶりの来日公演が実現。10月25日（土）東京ドーム公演初日には約5万人の観客が集まった。当日の模様を荒野政寿（シンコーミュージック）が振り返る。洋楽ファンにとって東京ドームは夢を叶え続けてくれた特別な場所だ。困難と思われていたローリング・ストーンズの初来日公演も、大麻所持事件の影響で一時は絶望視されていたポール・マッカートニーのソロ初来日公演も（共に1990年）、ここで実現したこと。先日