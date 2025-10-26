近畿地方は、28日(火)からは大阪や京都などの市街地でも最低気温が10℃前後の日があるでしょう。体調を崩さないよう、服装選びに注意をしてください。27日〜11月2日近畿地方では、明日27日から29日(水)にかけて、晴れる所が多いでしょう。その後は次第に雲が多くなり、31日(金)から11月1日(土)にかけて、低気圧が日本付近を通過するため雨が降る見込みです。低気圧の位置次第では、雨の降り方が強まる可能性もあります。明日27日か