シンガーソングライターで元ＮＭＢ４８の山本彩がソロデビュー９周年を報告した。２６日に自身のインスタグラムを更新し、「ソロデビュー９年を迎えました」と報告。「毎年気付けばこの日を迎えていて流れの早さにびっくりするけどそれだけ、濃くて豊かな日々を過ごせているのかななんて思っています」と歌手生活をお振り返った。「いつも覚えていてお祝いしてくれる皆もほんとにありがとう１０周年の自分はどんな自