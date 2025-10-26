水産庁は、２０２５年１１月３日から７日の「いいさかなの日」に合わせ、「さかなの日」の取組を強化する。今年は「サステナ消費」がテーマ。低利用魚のクロダイのおいしさ認知向上プロジェクトの展開、新体制「さかなの日」応援隊の任命などを通じて、水産物の持続的利用を推進する。「いいさかなの日」は日本の水産物の消費量が長期的に減少する中、水産物の消費拡大に向けた官民の取組を推進。２０２２年１０月に、毎月