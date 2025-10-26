物価高騰の波は卵にも襲いかかり、最近、卵が高くなっていますよね。スイーツなども値上がりとなると「自分でおやつを簡単に作れると嬉しい」と思っている方が多いのではないでしょうか。今回は、卵一個で作れる自分おやつのプリンレシピをご紹介します。 ▼ 卵1個でプリンが2個作れる 卵1個でプリンが2個作れるレシピです。本格的な味わいがお家で手軽に作れるんです。お鍋で蒸して作るプリンはオーブンなどの準備も必要ありま