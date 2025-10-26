「秋季近畿大会・準々決勝、大阪桐蔭１０−０天理」（２６日、さとやくスタジアム）大阪桐蔭が六回コールド勝ちで準決勝に駒を進めて来春センバツ出場を“当確”させた。初回２死満塁から相手の暴投で先制。続く２死満塁で黒川が右前２点適時打、さらに中島が左中間への２点滴時三塁打を放っていきなり５点のリードを奪った。三回２死三塁では１番・藤田が左翼への２ランをマーク。軽快にダイヤモンドを一周し、ベンチでナイ