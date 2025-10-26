お笑いタレントの今田耕司（59）が25日放送のMCを務める日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。ゲストの人気俳優の姿を痛烈にツッコむ場面があった。この日のゲストは俳優の杉野遥亮。初めて訪れたという米国で、サンフランシスコ、そしてシャスタ山を目指した。20歳で自ら応募したオーディションでグランプリを獲得し、芸能界り。今年、節目の30歳を迎えた。20代最後の旅としてまず降り立ったのはサンフラン