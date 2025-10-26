「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ブルージェイズが山本由伸に完敗。１勝１敗のタイで、敵地ロサンゼルスに移ることになった。完敗だった。初回無死一、三塁を逃すと、三回に犠飛で同点にはしたものの、四回以降はひとりの走者を出せず。自慢の強力打線が４安打１得点と、ほぼ完璧に封じ込まれた。シュナイダー監督は「彼がそれほど良かったですね。最初からそんな雰囲気