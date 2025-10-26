「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・最終日」（２６日、マスターズＧＣ＝パー７２）国内ツアー出場３週目となった渋野日向子（２６）＝サントリー＝は通算１オーバー、４４位からスタートし、この日イーブンパーで迎えた後半の３番でダブルボギーを打つと、続く４番でもボギー。７番で一つ、バーディーを取り返したが結局３７・３７の７４とスコアを２打落とし、通算３オーバーの４７位（ホールアウト時