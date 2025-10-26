横手市に住む60代の男性がマッチングアプリで知り合った相手から投資を勧められたことをきっかけに、現金と暗号資産合わせて937万円をだまし取られる被害に遭いました。横手警察署の調べによりますと横手市に住む60代の男性は7月上旬、マッチングアプリで日本人女性を名乗る3人と知り合いました。3人から「お金を預けてくれれば毎日利息を手に入れることができ、元本は保証されてリスクは全くない」などと言われた男性は、サイトに