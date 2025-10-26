逆流性食道炎の患者さんが増えてきているのだそうです。この疾患は、予防や早期発見が重要で、進行してしまうとがんに繋がるリスクもあるのです。今回は逆流性食道炎の合併症について、鈴木謙一先生（横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック横浜駅院）に聞きました。 監修医師：鈴木 謙一（横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック 横浜駅院） 埼玉医科大学医学部卒業後、東京女子