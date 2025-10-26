【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月26日に放送された日本テレビ系『シューイチ』に生出演したBE:FIRSTは、デビュー4周年を記念した『メンバー 推し曲メドレー』として「Boom Boom Back」「Secret Garden」「夢中」を番組内で披露。そしてベストアルバム『BE:ST』のリード曲で、10月27日に先行配信される新曲「I Want You Back」を初披露した。 ■The Jackson 5の名曲にリスペクトをこめ