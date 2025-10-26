『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した平嶋夏海AKB48時代は人懐っこい笑顔で人気者だった平嶋夏海（ひらじま・なつみ）が、10月27日（月）発売『週刊プレイボーイ45・46合併号』のグラビアに登場。時は流れて、まさかこんなに大人っぽくなるとは。あれ？"なっちゃん"、今が一番いい女なんじゃ――。【写真】5年ぶりに登場した平嶋夏海＊＊＊■AKB48で培ったものが生きてるなって――撮影はいかがでしたか？平嶋久しぶ