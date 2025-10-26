山本が「呪怨」のパッケージ風に【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点8奪三振で2試合連続の完投勝利を挙げた。試合後、MLB公式は日本の人気ホラー映画「呪怨」風の山本の写真を投稿。自らもインスタグラムのストーリーズ機能を更新して反応していた。9回を投げ切った山本だ