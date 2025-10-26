ワールドシリーズ第2戦2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。リードしたウィル・スミス捕手も賛辞を送った。初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを背負った山本。無失点で切り抜けると相手の強力打線を封じ込めた。3回に