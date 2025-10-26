◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース最終日（２６日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）８打差の単独首位で出たメルセデセスランキングトップの佐久間朱莉（大東建託）が逃げ切り今季４勝目を挙げ、初の年間女王に前進した。６バーディー、１ボギーの６７で回り、通算２５アンダー。大会記録の１９アンダーを更新した。初日からの首位を守り５月のブリヂストンレディスに続く４