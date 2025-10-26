26日正午ごろ、栃木県で震度4の揺れを観測する地震があり、長野県内では長野市など12市町村で震度1を観測しました。26日午後0時4分ごろ、栃木県北部を震源とする地震では栃木・日光市で震度4を観測しました。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されています。長野県内では12市町村で震度1を観測しました。震度1の市町村は以下の通りです。長野市、千曲市、小諸市、佐久市、小海町、軽井沢町、