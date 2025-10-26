２６日の京都５Ｒ新馬戦で、人気ロックバンド「ＧＬＡＹ」のボーカル、ＴＥＲＵが命名したテルヒコウ（牡２歳、栗東・矢作）が、デビュー戦Ｖを飾った。レース後にＴＥＲＵは自身のＸで、「テルヒコウのデビュー戦初勝利！関係者の皆様、おめでとうございます！！テルヒコウ、かっこよかった〜〜〜！！」と、喜びの声を寄せた。レースでは好発を決めると、積極的にハナを奪取。道中はじっくりと自分のリズムで運び、抜群の手応