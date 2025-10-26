◆報知新聞社後援▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）５区（９・２キロ）は、大東大のエースのサラ・ワンジル（３年）が２８分２５秒の歴代２位の走りで、４位から先頭に立った。６月の日本学生対校選手権で５０００メートルと１万メートルの二冠を達成した大東大のエースが気を吐いた。４区終了時点で先頭の城西大と１分１５秒の差があったが、５キロ