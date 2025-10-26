◆秋季近畿地区大会▽準々決勝大阪桐蔭１０―０天理＝６回コールド＝（２６日・さとやくスタジアム）来春センバツ出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は準々決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪１位）が天理（奈良２位）に６回コールド勝ちで４強入りした。これで来春センバツ出場が確実となった。初回に２死満塁を作り、相手のパスボールで先制すると、７番の黒川虎雅二塁手（２年）が右前適時打。続く中島齊志遊撃手（