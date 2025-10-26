サッカーＪ１アルビレックス新潟のＪ２降格が決定した25日、クラブの中野幸夫社長が報道陣の取材に応じました。 中野社長は「この結果を真摯に受け止めて、今度はいかに早くＪ１に復帰するかというシナリオ作りに入る必要があると思うが、その前に１年を振り返って次に繋げることを丁寧にやっていければと思っている」と話しました。 アルビレックス新潟は25日、残留ライン“ギリギリ”の横浜Ｆ・マリノスが広島に勝っ