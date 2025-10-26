東京１１Ｒ・神無月ステークス・馬トク激走馬＝アドバンスファラオ前走のクラスターＣ（盛岡、３着）で久々に復調の走りを見せたアメリカンファラオ産駒。自分の競馬ができないともろい面があり、とにかくスムーズなゲート入り、駐立からの好スタートが好走の必須条件になる。その前走は、大井でも勝ち鞍のある笹川翼騎手とのコンビ。スタートからしっかり気合をつけ、最後まで粘り強く脚を使わせる巧みな騎乗だった。中間は