◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース最終日（２６日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）４４位で出た渋野日向子（サントリー）は２バーディー、２ボギー、１ダブルボギーで連日の７４とスコアを落とし、通算３オーバーでホールアウトした。「ショットもそんなに良かったとは思えないけど、パットを打ちすぎ。けっこう疲れました。最後の３ホールだけ、ショットはボロボロだった