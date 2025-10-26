屋内用のテントに愛犬と避難する訓練参加者＝１９日、南足柄市立岡本中学校災害時にペットと飼い主が避難所で一緒に過ごす「同室避難」の導入を目指す動きが、県内の自治体に広がり始めた。避難者の多様なニーズに応える取り組みの一環だが、アレルギー対策や動物が苦手な人に対する配慮も欠かせないため、専用スペースの確保などが必要になる。南足柄市は今月、同室避難の訓練を初めて実施し、課題と可能性を探った。「同室で