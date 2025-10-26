【モデルプレス＝2025/10/26】元モーニング娘。で女優の久住小春が10月25日、自身のInstagramを更新。ドバイの観光ショットを公開した。【写真】33歳元モー娘。ドバイで素肌大胆披露◆久住小春、ドバイショット公開久住は「観光スポット色々」とコメントし、ドバイでのショットを複数枚投稿。「＃世界一でかい水槽」とハッシュタグを添え、水槽前でのショットなど様々な観光スポットでの写真を公開した。大胆に胸元と背中を見せた