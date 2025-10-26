26日早朝、三重県四日市市の共同住宅で火事があり、火元の部屋に住む59歳の男性が死亡、74歳の男性が意識不明の重体です。警察と消防によりますと、26日午前6時45分ごろ、四日市市楠町本郷の2階建ての共同住宅から出火したと通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、共同住宅の1階の一室およそ70平方メートルが焼けました。この火事で火元の部屋に住む無職・杉山茂樹さん(59)が病院に運ばれまし