◇秋季近畿大会準々決勝大阪桐蔭10―0天理（2025年10月26日さとやくスタジアム）来春の選抜出場校を決める重要な選考資料となる秋季近畿大会は準々決勝3試合が行われた。大阪桐蔭（大阪1位）が天理（奈良2位）に6回コールド勝ちし、2年ぶり16回目の選抜出場を確実にした。大阪桐蔭は初回に黒川虎雅主将（2年）と中島斎志（1年）の連続2点打などで5点を先制。3回には藤田大翔（2年）が左翼に2点本塁打を放ち、加点した