フランス・ブルターニュの伝統を受け継ぐ焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、今年も心躍るクリスマス限定スイーツが登場。ショコラとマロンの贅沢なシュトーレンや、見た目も可愛いノエルギフト、香り豊かなプティ・クグロフなど、ギフトにもぴったりなラインアップが揃います。店頭・オンラインで順次販売がスタートします♡ 贅沢な味わい♡限定シュトーレン登場 ［