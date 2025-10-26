◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは25日の初戦、阪神の足を絡めた攻撃で逆転負けを許した。第2戦以降は春先以降に取り組んできた「共同作業」に一層注力する必要がありそうだ。1点リードの6回。先頭の近本光司に中前打を打たれると、すかさず初球から二盗を決められた。中野拓夢のバント安打などでチャンスを拡大され、この回に逆転を許した。小久保裕紀監督は