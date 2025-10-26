◆明治安田J1リーグ第35節福岡―湘南（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）引き分け以上でJ1残留が決まるアビスパ福岡は、前節からスタメンを5人入れ替えた。DFには左膝の大けがで2度手術した池田樹雷人が、昨年8月24日のG大阪戦以来、約1年2カ月ぶりにスタメン入りした。池田はJ1町田から期限付き移籍してきた昨年8月、G大阪戦で移籍後初出場したものの、開始直後に左膝を負傷して長期離脱を強いられた。出場自体もG大阪戦