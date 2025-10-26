タレント藤田ニコル（27）が26日放送のTBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。給料をめぐるファンとの会話を明かした。番組では、高市早苗政権の主な経済対策を紹介。社会保険料引き下げに反応した藤田は「ファンの方と手取りについて話した時があって」と切り出した。「どうしても手取りが少ないから、推し活したくても…。暮らしていくだけでもギリギリっていう子たちもいて」と説明。「推し活ができない、趣味