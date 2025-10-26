歌手の近藤真彦さんが自身のインスタグラムで、愛犬のコスプレを披露しています。【写真を見る】【 近藤真彦 】愛犬が「ハリーポッタールル」コスプレに「親バカごめん（笑）」フォロワー共感「そんなマッチが…かわいい」近藤さんは、すでにインスタグラムに何度も登場しているヨークシャーテリアの愛犬「ルル」の写真を投稿。ルルは、精緻に描かれた洋風の本棚の背景画の前に正座していて、白の襟を出した黒のマントを羽織って